Мать второкласника из Мариуполя 32-летняя Светлана Алиева ворвалась в школу, побила учителя, завуча и директора образовательного учреждения. Об этом сообщил на днях местный портал 0629.com.ua

Американский школьник принес на урок бомбу: что было потом © AP, Damian Dovarganes

Пострадала и классный руководитель, которую Светлана дернула за руку и вывихнула плечо.

По словам очевидцев, она дико кричала и материлась при детях.

«Мать требовала отдать ей ребенка. Наши педагоги ее не пускали в школу. Пока я подошел, она уже прорвалась и побежала по вестибюлю к классу, где учился ее ребенок. Я догнал ее, стал перед дверью класса, но она начала отталкивать и меня. Родительница полезла руками мне в лицо, сорвала очки, маску, вцепилась в свитер, который впоследствии порвала. Я продолжил ее оттаскивать от двери, в итоге она упала», — рассказал директор Александр Литвинский.

Чтобы усмирить женщину, директору школы пришлось применить прием рукопашного боя и скрутить ей руку. Он удерживал ее на полу до тех пор, пока через 10 минут не приехала полиция. Как оказалось, Литвинский в прошлом был сотрудником правоохранительных органов. Но говорит, даже ему было сложно справиться с такой агрессивной женщиной.

«У нее такая большая сила. Когда я поймал ее за руку, просто не смог ее удержать. Я думаю, она была не только выпившей, но и находилась под действием каких-то других средств, изменяющих сознание, например эфедрина», — поделился экс-полицейский.

Когда в школу прибыли правоохранители, всех потерпевших и дебоширку отвезли в районный отдел полиции. Позже женщину освободили, но она снова пришла в школу. Увидев закрытую дверь, она взяла кирпич и хотела выбить окно. Администрация снова вызвала полицию. Увидев синие маячки, она убежала.

Обвинения в свой адрес Светлана отрицает, более того, заявляет, что директор ударил ее в глаз, и грозит судом.