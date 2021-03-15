С англоязычной эмблемы Одесского художественного музея убрали букву А в знак поддержки манифеста инициативы CRIME(A) о возвращении Крыма. Об этом на днях сообщили на странице музея в Facebook

«Мы убрали букву "А" с логотипа Одесского художественного музея в знак поддержки манифеста "О преступлениях России в Крыму", опубликованного инициативой CRIME(A). Этим мы хотим привлечь внимание сообщества к преступлениям России в оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

«Респект», «Зачем этот бред?», «А можно, искусство будет отдельно от политики? Мухи отдельно, котлеты отдельно», — отреагировали пользователи соцсети.

Ранее в Министерстве иностранных дел объявили о старте инициативы CRIME(A). В ее рамках объединились общественные организации с целью «привлечь внимание людей во всем мире к преступлениям России в оккупированном Крыму». «Три кита». Как Киев собирается возвращать Крым © Facebook, Dmytro Kuleba

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Саммит «Крымская платформа» в Киеве запланирован на август 2021 года.