На днях украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, представила на суд зрителей в Instagram клип на новый трек Crush, но тут же получила сообщения о том, что сама она ничего не придумала, а песню и даже видео скопировала с зарубежных исполнителей

«Это ж каверы на Jennifer Paige Crush», «Клип похож на G.U.Y Lady Gaga», «Я не пойму, она певица или стриптизерша?», «Вот кого нужно было отправлять на "Евровидение"», — написали пользователи сети.

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Национальная общественная телекомпания Украины выставила перед исполнительницей ряд условий: согласовывать с ведомством все свои последующие интервью и больше никогда не выступать в России. Maruv изучила предложенный ей договор и решила, что лучше обойдется без «Евровидения».

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Maruv нередко подвергается критике, в социальных сетях ей часто пишут о том, что артистка поправилась и слишком похабно себя ведет, но на все негативные высказывания в свой адрес артистка посылает авторов комментариев по известному адресу, причем чаще всего не подбирая слов.

PR-менеджером проекта Maruv работает муж исполнительницы Александр Корсун, в прошлом он был концертным директором The Pringlez. Критические замечания по поводу поведения своей жены он считает проявлением зависти.