Учитель с COVID-19 ведет уроки во львовской школе

Преподаватель с подтвержденным коронавирусом ведет уроки в школе № 84 Львова. Об этом на днях сообщил отец одного из учеников школы Эдуард Крохмалюк в комментарии к публикации Львовского городского совета в Facebook

Казахстанский эксперт рассказал, как коронавирус поссорил Минобр со школьниками © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Уважаемый городской совет, довожу до вашего сведения, что благодаря вашему смелому решению в школе № 84 болеет учитель выпускных классов. Который на уроке всем ученикам сообщил, что у него положительный результат на ковид», — написал Крохмалюк.

Он обвинил в случившемся чиновников, которые не перевели учебные учреждения на дистанционку.

«Итак, ваше решение привело к тому, что ученики старших классов были под прямым риском заразиться опасной инфекцией. Соответственно, я имею полное моральное и юридическое право обратиться в службу правопорядка, к защите жизни и здоровья своего ребенка. Следующий шаг — это обращение в суд. Вы взяли на себя непомерную власть. которая вам не предоставлена Богом. <…> Ожидайте коллективных обращений. Готовьте кошелек и собственную совесть», — пригрозил львовянин.

Со вторника, 16 марта, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом во Львове учеников 5-11 классов могут перевести на дистанционную форму обучения.