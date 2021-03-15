Певица Альбина Джанабаева и музыкант Валерий Меладзе вскоре в третий раз станут родителями. Об этом написала Джанабаева в своем Instagram 15 марта

Певица опубликовала снимок, на котором она в обтягивающем вечернем платье, подчеркивающем живот. Судя по его размеру, она на пятом-шестом месяце беременности. Однако она не уточнила, старое это фото, времен прошлой беременности, или новое. Жена Меладзе решила переплюнуть Викторию Бэкхэм © Instagram/Альбина Джанабаева

«В ожидании», — подписала фото Джанабаева.

«Супер», «Будьте счастливы», «Безумно рада за вас», «Думаю, будет девочка!» — написали поклонники звезд в комментариях.

У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе уже есть двое сыновей: 17-летний Константин и 7-летний Лука.

Альбина Джанабаева родилась в Волгограде в казахско-русской семье. С 2004 по 2013 год была солисткой женской поп-группы «ВИА Гра». В 2014 году певица вышла замуж за Валерия Меладзе, в семье двое детей.