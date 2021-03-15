Украинские националисты, оправдывающие виновного в похищении человека бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко, 20 марта проведут акцию возле Офиса президента. Об этом на днях сообщили в Telegram-канале «Самозахист», который координирует протесты в поддержку националиста

Суд отказался немедленно освобождать Стерненко из-под стражи © Facebook, Іван Вербицький

«В день рождения Сергея мы немного попразднуем, зажжем и напомним президенту про его обязанности перед народом Украины. Стартуем на Банковой в 19:00 (20:00 мск. — Ред.). В 23:00 (00:00 мск. — Ред.) будет сюрприз от Стерненко», — говорится в посте.

Приморский суд Одессы 23 февраля признал Стерненко виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. Осужденный с приговором не согласился.

Ранее Стерненко уже было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал жителя Черноморска Ивана Кузнецова и нанес ему несколько ударов ножом, позже Кузнецов умер от полученных травм. Защита Стерненко называет случившееся самообороной. По этому делу 29 января он отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.