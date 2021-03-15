За последнее время Соседов дал несколько интервью и в каждом из них что-то рассказал про Пугачеву. Сначала он утверждал, что певица давно изжила себя как артистка и не может петь, а только «хрипеть на сцене».
Заявлял критик и о том, что Примадонне давно пора на пенсию, а в последнем интервью и вовсе сказал, что никакого таланта у нее не было, а Пугачева просто стала первым удачным примером пиар-технологии режиссера.
Пугачева долгое время никак не реагировала на нападки Соседова, но все же решила высказаться.
«Не трогайте Сережу! Ему надо как-то зарабатывать! Раньше он зарабатывал на том, что хвалил меня, теперь зарабатывает на том, чтобы… (далее — нецензурная брань. — Ред.)», — отреагировала Пугачева.
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В последнее время Сергей Соседов активно стал критиковать многих звезд, досталось таким исполнителям, как София Ротару, Филипп Киркоров, Николай Басков. Прошелся критик и по молодым артистам, например блогеру и певцу Дане Милохину.