Певица Алла Пугачева, о которой все чаще стал нелестно высказываться критик Сергей Соседов, впервые ответила ему. Об этом 14 марта написал телегид «Вокруг ТВ»

Заявлял критик и о том, что Примадонне давно пора на пенсию, а в последнем интервью и вовсе сказал, что никакого таланта у нее не было, а Пугачева просто стала первым удачным примером пиар-технологии режиссера.

Пугачева долгое время никак не реагировала на нападки Соседова, но все же решила высказаться.

«Не трогайте Сережу! Ему надо как-то зарабатывать! Раньше он зарабатывал на том, что хвалил меня, теперь зарабатывает на том, чтобы… (далее — нецензурная брань. — Ред.)», — отреагировала Пугачева.

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В последнее время Сергей Соседов активно стал критиковать многих звезд, досталось таким исполнителям, как София Ротару, Филипп Киркоров, Николай Басков. Прошелся критик и по молодым артистам, например блогеру и певцу Дане Милохину.