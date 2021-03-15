«У нашего расследования "Вагнергейт" нет намеченной даты выхода, и мы никогда ее не устанавливали. Исследования для документального фильма все еще продолжаются, и как только все будет готово, мы сообщим всем, когда он выйдет», — написал Хиггинс.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украине начиная с 15 марта предстоят тяжелые испытания. Затем он пояснил, что они будут связаны с выходом расследования Bellingcat о 33 «вагнеровцах».
В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.
СМИ отмечали, что в связи с выходом скандального фильма может покинуть свою должность глава Офиса президента Андрей Ермак.
There is no targeted release date for our "Wagnergate" investigation, and we have never set one. Research for the documentary is still ongoing, and as soon as that is done, we will let everyone know when it will be released.— Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 14, 2021