Руководитель Bellingcat Элиот Хиггинс сообщил, что производство фильма об операции по «ЧВК Вагнера» продолжается. Об этом он написал у себя в Twitter 14 марта

«У нашего расследования "Вагнергейт" нет намеченной даты выхода, и мы никогда ее не устанавливали. Исследования для документального фильма все еще продолжаются, и как только все будет готово, мы сообщим всем, когда он выйдет», — написал Хиггинс.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украине начиная с 15 марта предстоят тяжелые испытания. Затем он пояснил, что они будут связаны с выходом расследования Bellingcat о 33 «вагнеровцах». «Вагнергейт»: факты и история вопроса © кадр из видео задержания

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.

СМИ отмечали, что в связи с выходом скандального фильма может покинуть свою должность глава Офиса президента Андрей Ермак.