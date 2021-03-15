В сети вспыхнул скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец с 13-летним блогером Павлом Паем

«Падкая на молодых мальчиков»: участник «Холостячки» прокомментировал роман с Олей Поляковой © Оля Полякова/Инстаграм

В День всех влюбленных для детей арендовали отдельную квартиру, где они «снимали контент» для своих подписчиков.

Пользователи в соцсетях по-разному восприняли информацию о взрослых отношениях между детьми. Отдельные комментаторы называют детей красивой парой, другие призвали лишить родителей Миланы и Павла родительских прав, поскольку из-за романа подростку могут предъявить обвинение в развращении несовершеннолетней.