Instagram-карьеру малолетней модели активно раскручивает ее мать. Восьмилетний ребенок в ходе фотосессий нередко позирует в откровенной взрослой одежде. В соцсетях публикуются фотографии с целующимися детьми.
В День всех влюбленных для детей арендовали отдельную квартиру, где они «снимали контент» для своих подписчиков.
Пользователи в соцсетях по-разному восприняли информацию о взрослых отношениях между детьми. Отдельные комментаторы называют детей красивой парой, другие призвали лишить родителей Миланы и Павла родительских прав, поскольку из-за романа подростку могут предъявить обвинение в развращении несовершеннолетней.