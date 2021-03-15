Стриптизер и муж певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, в очередной раз похвастался подписчикам своей работой, выполненной маслом на холсте. Соответствующий пост он разместил в Instagram 14 марта

«Вот сижу и думаю… почему люди считают рисование искусством, а построение красивого тела — нет..? Ведь второе гораздо сложнее…» — написал Тарзан.

На другой фотографии он зажал кисти мышцами груди, пошутив, что точно не зря качался. Подписчики артиста эротического жанра отреагировали на его мысли по-своему.

«Рисование — это талант, а тело может любой сделать при желании», «Фу, самый гадкий качок», «Боже-е-е, оденьтесь и уймитесь, буэ-э-э», «А что красивого в твоем теле?», «Стыдобище», «Где трусы потерял?» — написали люди.

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Ранее СМИ написали, что избранницей сына Глушко и Королевой стала стриптизерша, которую родители молодого человека готовы принять в семью, но с условием, что она перестанет исполнять приватные танцы с другими мужчинами.