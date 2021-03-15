Ночью на 13 марта в селе Задубровка Черновицкой области шестеро сторонников раскольнической «Православной церкви Украины» жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма Украинской православной церкви (УПЦ МП) Василия Хащиюка. Об этом сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии

Раскольники пригрозили священнику УПЦ автоматом © Facebook Виталия Дурова, это был день дежурства Василия, он заступил в 12 ночи, но поскольку в храме были люди, а утром следующего дня ему нужно было идти на работу, его отпустили домой.

«В 00:30 (01:30 мск. — Ред.) Василий вышел из храма. В 300 метрах от храма его встретил один из сторонников ПЦУ. Разгорелся словесный конфликт. Подошли еще пять человек, все молодые, до 20 лет. Покойный дед одного из нападавших конфликтовал с прежним настоятелем храма отцом Леонидом. В итоге Василий получил сотрясение мозга и множественные гематомы», — рассказал настоятель храма.

Священник отдельно подчеркнул, что Василий — один из самых тихих и безобидных людей в селе, поэтому нападение на него выглядит особенно цинично.

В епархии добавили, что нападавшие на Хащиюка точно так же избивали прихожан УПЦ в мае 2020 года, но так и не были привлечены к ответственности.

«Сколько еще будет продолжаться террор граждан Украины в селе Задубровка? Сколько еще нужно жертв?» — говорится в сообщении.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь — УПЦ. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций — «Киевского патриархата» и Украинской автокефальной православной церкви — была создана так называемая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе.