В Верховной Раде продолжаются переговоры между фракциями «Слуга народа» и «Батькивщина» о создании коалиции. Об этом депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 14 марта

Ермак не исключает объединения «Слуги народа» с Тимошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк рассказал нардеп.

По его словам, также поднимался вопрос о том, чтобы часть наиболее достойных депутатов из команды Тимошенко могла возглавить министерства.

В феврале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что «Слуга народа» рассматривает возможность объединения с большинством фракции «Батькивщина».

При этом ранее глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а экс-президент Украины Петр Порошенко — стать премьер-министром в случае досрочных выборов в парламент.