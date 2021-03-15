«Переговоры ведутся еще с прошлого года. [Лидер "Батькивщины" Юлия] Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом», — рассказал нардеп.
По его словам, также поднимался вопрос о том, чтобы часть наиболее достойных депутатов из команды Тимошенко могла возглавить министерства.
В феврале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что «Слуга народа» рассматривает возможность объединения с большинством фракции «Батькивщина».
При этом ранее глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а экс-президент Украины Петр Порошенко — стать премьер-министром в случае досрочных выборов в парламент.