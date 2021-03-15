Астролог Юлия Погорельченко посоветовала, как правильно себя вести во время весеннего равноденствия, которое в 2021 году наступит 20 марта, передает glavred.info

Украинский астролог ответил, кому лучше купить недвижимость в марте © Pixabay/LNTH избегать конфликтов, агрессии и плохих мыслей, поскольку «сильные энергии могут воплотить все в жизнь».

Астролог посоветовала весело и энергично провести время и постараться быть в хорошем настроении. Она добавила, что в это время можно посетить родителей, вспомнить предков и поблагодарить их.

Погорельченко поделилась ритуалами, которые можно провести в этот день. В частности, она посоветовала «поприветствовать Солнце» — на восходе загадать желание или просто поблагодарить светило за ту энергию, которое оно дает. Кроме того, в 11:39 можно зажечь свечу и на пламя проговорить свое заветное желание. Как объяснила астролог, в 11:39 Солнце перейдет в огненный знак Зодиака — Овен, и после этого начнется новый астрологический год.