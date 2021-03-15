Новый президент США Джо Байден до сих пор не позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Причины этого на днях раскрыло издание The Washington Post

Царев рассказал, какое условие Байден поставил Зеленскому © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Издание напомнило, что Зеленский обещал изменить отношения с олигархом Игорем Коломойским, однако этого не случилось. В результате Международный валютный фонд был вынужден приостановить выплаты Украине по кредитной сделке на $5 миллиардов, без которых страна, возможно, не сможет выплатить долг в конце этого года.

«Байден был решительным сторонником независимости Украины, в качестве вице-президента он посетил страну и потребовал увольнения коррумпированного государственного прокурора. Новая администрация президента США возобновляет эту прореформаторскую политику», — говорится в материале.

В начале марта США ввели санкции против Коломойского. Ему запретили въезд на территорию страны. Причиной санкций назвали «коррупционные действия, подрывающие верховенство права на Украине». Зеленский поблагодарил США за помощь в борьбе с олигархами.