По данным журналистов, новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России.
Издание напомнило, что Зеленский обещал изменить отношения с олигархом Игорем Коломойским, однако этого не случилось. В результате Международный валютный фонд был вынужден приостановить выплаты Украине по кредитной сделке на $5 миллиардов, без которых страна, возможно, не сможет выплатить долг в конце этого года.
«Байден был решительным сторонником независимости Украины, в качестве вице-президента он посетил страну и потребовал увольнения коррумпированного государственного прокурора. Новая администрация президента США возобновляет эту прореформаторскую политику», — говорится в материале.
В начале марта США ввели санкции против Коломойского. Ему запретили въезд на территорию страны. Причиной санкций назвали «коррупционные действия, подрывающие верховенство права на Украине». Зеленский поблагодарил США за помощь в борьбе с олигархами.