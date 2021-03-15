Нидерланды приостановили использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Об этом говорится в сообщении правительства от 14 марта

Норвежских медиков госпитализировали после прививки AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк появления тромбов у привившихся.

В заявлении правительства говорится, что в Нидерландах подобных случаев пока не зафиксировали, а доказательств того, что тромбы могли возникнуть именно из-за введения препарата, нет.

Несколько европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за развития тромбоза у привившихся им пациентов. На территории ЕС к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. Расследование случаев смерти продолжается.