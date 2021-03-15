В лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 247 556 украинцев. Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщило на своей странице в Facebook 14 марта

«По состоянию на 13 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 человек», — говорится в сообщении.

Ляшко: Украинцы не в праве самостоятельно выбирать вакцину © Facebook, Виктор Ляшко

При этом ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы не смогут выбрать между вакцинами Covishield и Pfizer. По его словам, когда ту или иную вакцину доставят на Украину, управленцы и эксперты определят, как использовать препарат максимально эффективно.