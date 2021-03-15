«По состоянию на 13 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 человек», — говорится в сообщении.
За последние сутки на Украине прививку от коронавируса получили 3596 человек. Всего, по данным Минздрава, с начала кампании были вакцинированы 51 137 человек — все они получили первую дозу вакцины из двух необходимых.
При этом ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы не смогут выбрать между вакцинами Covishield и Pfizer. По его словам, когда ту или иную вакцину доставят на Украину, управленцы и эксперты определят, как использовать препарат максимально эффективно.