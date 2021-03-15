Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19, передает 15 марта РИА Новости

Коронавирус подкосил экономику Европы, а в США люди специально заражаются COVID-19 © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Каждое утро первое, что я вижу — список и число в нем. Главное, сколько людей мы потеряли, сколько ньюйоркцев ушли, сколько соседей, сколько родных», — заявил де Блазио.

Глава города отметил, что от COVID-19 скончались больше ньюйоркцев, чем во Второй мировой войне, Вьетнаме, от урагана Сэнди и в терактах 11 сентября вместе взятых.

«Так или иначе каждую семью затронуло», — указал он.

Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну 2020 года, Нью-Йорк был центром эпидемии. В штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч человек каждый день. За все время пандемии в США заболели почти 30 миллионов человек, около 535 тысяч из них — скончались.