Два ведущих производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca и Johnson & Johnson предупредили, что мировое производство вакцин может оказаться под угрозой из-за экспортного контроля США. Об этом сообщила на днях газета Financial Times

Украина подписала контракты на поставку шести вакцин — Шмыгаль © kmu.gov.ua Махима Датла заявил изданию, что американские поставщики, возможно, не выполнят заказы глобальных клиентов из-за использования Вашингтоном Закона об оборонном производстве, подписанном предыдущим президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года.

Исполнительный директор Института сыворотки Индии — крупнейшего в мире производителя вакцин — Адар Пунавалла, отметил, что Закон об оборонном производстве может подорвать глобальные усилия по вакцинации.

«Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в продуктах из Соединенных Штатов», — сказал он, пояснив, что если производители не смогут получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором.

В конце декабря президент США Джо Байден сообщил, что намерен использовать закон военного времени для того, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса. Нормативный акт, который предполагает мобилизацию производства для борьбы с COVID-19, предпишет частным компаниям поддерживать усилия властей.