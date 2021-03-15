Конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом. Об этом 14 марта заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линден

Баширов рассказал, как война в Карабахе воодушевила власти Украины © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Теперь конфликт остался в прошлом, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши взгляды на то, как строить будущее. Я думаю, что последние четыре месяца после войны демонстрируют стремление обеих сторон перевернуть страницу и сосредоточиться на будущем», — подчеркнул азербайджанский лидер.

По словам Алиева, Баку начал восстанавливать отошедшие ему земли и осуществлять программу реконструкции.

«Надо многое сделать, потому что на освобожденных территориях все — города, села, памятники культуры, вся инфраструктура — разрушено», — сказал президент.

Он добавил, что масштаб работ будет огромным, так как полностью разрушено более 10 тысяч квадратных километров. Также страна приступила к процессу переговоров об открытии сообщения между Арменией и Азербайджаном.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось. В сентябре 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 90-х годов.