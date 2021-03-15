Современное общество подразумевает важную пропагандистскую и контрпропагандистскую составляющую, и чем раньше Россия это поймет, тем больше у нее шансов избавить украинскую молодежь от националистической повестки. Об этом харьковский писатель-эмигрант Константин Кеворкян рассказал в интервью изданию Украина.ру

Кочетков озвучил лучший ответ РФ на украинскую пропаганду © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Иногда доводы разума и холодный экономический расчет нужно подтверждать информационными и просветительскими средствами. Соответственно, чем раньше российская сторона поймет необходимость такой работы, тем больше шансов, что Украина и населяющие ее жители, и особенно молодое поколение, не будут зацементированы в нынешней националистической парадигме», — отметил Кеворкян.

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