По его словам, Россия всегда исходила исключительно из экономических доводов и политических расчетов в отношении украинцев, «переоценивая разумность оппонентов на Украине».
«Иногда доводы разума и холодный экономический расчет нужно подтверждать информационными и просветительскими средствами. Соответственно, чем раньше российская сторона поймет необходимость такой работы, тем больше шансов, что Украина и населяющие ее жители, и особенно молодое поколение, не будут зацементированы в нынешней националистической парадигме», — отметил Кеворкян.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.