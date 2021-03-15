Кочетков озвучил лучший ответ РФ на украинскую пропаганду
Кочетков озвучил лучший ответ РФ на украинскую пропаганду
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк
По его словам, Россия всегда исходила исключительно из экономических доводов и политических расчетов в отношении украинцев, «переоценивая разумность оппонентов на Украине».

«Иногда доводы разума и холодный экономический расчет нужно подтверждать информационными и просветительскими средствами. Соответственно, чем раньше российская сторона поймет необходимость такой работы, тем больше шансов, что Украина и населяющие ее жители, и особенно молодое поколение, не будут зацементированы в нынешней националистической парадигме», — отметил Кеворкян.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.