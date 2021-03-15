Вашингтон ввел санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, просто чтобы он сидел и не высовывался. Об этом публицист Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский поддержал санкции США против Коломойского © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Вассерман напомнил, что Коломойский «хвастался» тройным гражданством, поэтому, по мнению эксперта, может спрятаться в Израиле или еще в каком-нибудь государстве.

«В любом случае американцы вряд ли реально потребуют его выдачи. Скорее, они предъявили ему черную метку, это сделано для того, чтобы он сидел и не высовывался», — считает публицист.

Президент Украины Владимир Зеленский, который до избрания главой государства плотно сотрудничал с Коломойским и его телеканалом «1+1», заявил, что поддерживает санкции против бизнесмена и что Украина стремится преодолеть систему, в которой доминируют олигархи.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.