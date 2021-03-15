Российский писатель, политик Захар Прилепин объяснил, почему киевская пропаганда не будет иметь результатов в Донбассе. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Киев сам развенчивает мифы о «российской пропаганде» — политолог © РИА Новости, Нина Зотина

«Социология показывает, что это (пропаганда — ред.) работает на тех, на кого должно работать, а в целом по Донбассу стреляют, и это обнуляет любую пропаганду, и они на это не реагируют… Костяк по-прежнему неумолимый: они никогда на Украину не собираются и никакая пропаганда на них не подействует», — заявил Прилепин.

Более того, по его мнению, в «некрикливой, немстительной, не плодящей фейков, отстраненной» позиции России есть «своя убедительная прелесть». Единственное, чем, на взгляд политика, следовало бы заняться Москве — это начать воздействовать на конкретные целевые группы, представленные бизнесом, культурой и др.

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