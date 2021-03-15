По его словам, его поражает та степень цинизма и безнаказанности, которую Зеленский и его команда демонстрируют в вопросе русофобии, нарушении различных договоренностей и экономического и медийного третирования собственной страны.
«И это не конец: он получит определенные сигналы [из США], что его прикроют, и он продолжит. Я вижу в этом воспроизведение фигуры [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили, который тоже верил, что их американские партнеры прикроют… Но американцы его кинут, а на его место выберут другого», — заявил Прилепин.
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