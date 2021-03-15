Президент Украины Владимир Зеленский готов далеко зайти в вопросе третирования половины своих сограждан, пока ожидает, что американцы его прикроют, но долго это не продлится. Об этом российский писатель, политик Захар Прилепин сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский и Саакашвили: переселение душ © president.gov.ua «И это не конец: он получит определенные сигналы [из США], что его прикроют, и он продолжит. Я вижу в этом воспроизведение фигуры [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили, который тоже верил, что их американские партнеры прикроют… Но американцы его кинут, а на его место выберут другого», — заявил Прилепин. Полное интервью смотрите на YouTube-канале Украина.ру.