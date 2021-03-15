«Ситуативное [антироссийское] лобби, конечно же, есть: есть определенные финансовые интересы определенных групп, причем зачастую просто вернувшихся с территории Украины… В итоге сформировавшаяся схема укоренилась, работает, и любая резкая перезагрузка потащит эти корешки с кровью, что никому мало не покажется. И я уверяю вас, что это неизбежно случится», — убежден политик.
По его словам, сегодня Донбасс представляет собой глубоко убыточный проект, который тем не менее имеет ресурсы для того, чтобы работать и зарабатывать.
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