Участники сформировавшихся за семь лет в Донбассе финансовых схем не заинтересованы в интеграции с Россией, так как это чревато потерей источников дохода. Об этом российский писатель, политик Захар Прилепин сказал в интервью изданию Украина.ру

Безпалько рассказал, в чем на самом можно упрекнуть Россию в вопросе Донбасса © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По его словам, сегодня Донбасс представляет собой глубоко убыточный проект, который тем не менее имеет ресурсы для того, чтобы работать и зарабатывать.

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