«Так или иначе мы все навязали Донбасс России в качестве части России. В этом нет ничего обидного, потому что Россия — это огромная бизнес-структура, которая постоянно высчитывает рентабельность… И своим героизмом, своей историей, работой по освещению Донбасс стал неотъемлемой составляющей России», — заявил он.
По словам политика, с тех пор, как Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса у него нет иного вектора движения, только как в сторону РФ.
В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». В эту категорию вошли жители ЛДНР.
На сегодняшний день российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
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