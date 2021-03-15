Сегодня Донбасс представляет собой территорию, с которой Россия неизбежно будет иметь дело как со своим регионом со своими гражданами, и это самый важный результат событий, развивающихся с 2014 года. Об этом российский писатель, политик Захар Прилепин сказал в интервью изданию Украина.ру

«Донбасс: Минский процесс»: Почему Россию ждут на юге Украины

По словам политика, с тех пор, как Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса у него нет иного вектора движения, только как в сторону РФ.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». В эту категорию вошли жители ЛДНР.

На сегодняшний день российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

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