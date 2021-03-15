«Я сам говорю государству и требую: пожалуйста, не закатывайте их всех в асфальт! Потому что это потом обернется хуже для вас самих, потому что для молодых людей создается впечатление, что [политик Алексей] Навальный, [журналист Юрий] Дудь, [телеведущая, политик Ксения] Собчак такие мощные, такие интеллектуалы, что если их не заткнуть, не замочить, то они снесут в прямом диалоге любого патриота, ватника. Так не снесут!» — заявил Прилепин.
Он убежден, что если он и кто-то из представителей оппозиции выйдут вместе к работникам заводов, учителям и колхозникам, то его повестка окажется для них более понятной и актуальной.
При этом политик подчеркнул, что его никто не вводит в политическое поле как «антипод Навального», а работать с ним начали только потому, что он сам о себе заявил.
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