В конце января состоялось подписание манифеста об объединении трех политических партий — «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду».
«Ближайшей перспективой, которую я для себя определил, нам надо договориться, конечно, с КПРФ, коммунистами и создать совместную левую коалицию, которая сможет пробивать совместно вещи, которые надо пробивать», — заявил Прилепин.
По его словам, даже два депутата способны проталкивать те или иные решения, а целая коалиция способна навязывать свою повестку, на которую власть так или иначе начнет реагировать.
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