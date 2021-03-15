Первоочередной задачей для партии «За правду» является увеличение числа депутатов для подталкивания власти к решениям в вопросе помощи соотечественникам за рубежом, в частности, на Украине и в Донбассе. Об этом лидер партии Захар Прилепин рассказал в интервью изданию Украина.ру

Захар Прилепин: новый политический проект, Кремль, украинский вопрос, будущее Донбасса © Скриншот из видео Украина.ру

«Ближайшей перспективой, которую я для себя определил, нам надо договориться, конечно, с КПРФ, коммунистами и создать совместную левую коалицию, которая сможет пробивать совместно вещи, которые надо пробивать», — заявил Прилепин.

По его словам, даже два депутата способны проталкивать те или иные решения, а целая коалиция способна навязывать свою повестку, на которую власть так или иначе начнет реагировать.

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