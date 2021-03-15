Российский писатель и политик Захар Прилепин развеял слухи о заказном характере коалиции его политсилы «За правду» с партией «Справедливая Россия». Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Захар Прилепин: новый политический проект, Кремль, украинский вопрос, будущее Донбасса © Скриншот из видео Украина.ру

Прилепин подчеркнул, что данная коалиция — не «кремлевский проект по спасению» рейтингов «Справедливой России», а инициатива, проявленная с его стороны.

«Людям, которых я называю, — и нашим донецким сотоварищам, и политологам, и экономистам, и режиссерам, которые у нас в команде, — не может приказать никакой Кремль в какие-либо коалиции входить. Мы взрослые люди… Понятно, что это могла быть только наша инициатива, которую мы, конечно же, проговорили», — заявил политик.

Он пояснил, что «За правду» была создана в 2020 году — незадолго до объявления пандемии коронавируса, что лишило политсилу возможности заявить о себе и принудило к коалиции.

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