Партия Захара Прилепина «За правду» была создана в 2020 году - незадолго до объявления пандемии коронавируса, что лишило политсилу возможности заявить о себе и принудило к коалиции. Об этом сам российский писатель и политик рассказал в интервью изданию Украина.ру

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