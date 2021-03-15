По словам Прилепина, из-за эпидемии COVID-19 в России и сопровождавшего ее карантина большая часть населения даже не узнала о появлении «За правду».
«Поэтому мне пришла эта идея (о коалиции — ред.) в голову. Идея изначально делилась на две части, я говорил: надо либо в коалицию с КПРФ вступать, либо со "Справедливой россией" — так или иначе на левом фланге. [Лидеру КПРФ Геннадию] Зюганову подали сигналы, нам передали, что, мол, распыляйтесь и заходите все по отдельности. Я говорю: такой вариант не пойдет. Подали сигнал туда (в СР — ред.), и мы договорились», — рассказал политик.
Подписание манифеста об объединении трех политических партий — «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» состоялось 28 января.
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