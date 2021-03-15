Годы, проведенные в Донбассе, оказались закваской, из которой выросла необходимость создания партии «За правду». Об этом российский писатель и политик Захар Прилепин сказал в интервью изданию Украина.ру

Донбасс уйдет из политического пространства Украины, и Зеленский это понимает – Прилепин © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Александра Захарченко, надежда на это была утрачена.

«Какая-то часть команды [Захарченко] осталась в живых, и мы перебрались в Россию, и они однажды сказали: Захар, давай делать партию, и ты становись в центр этой партии, потому что мы не можем все наследство, которое Александр Владимирович Захарченко нам оставил, пустить по ветру. Мы не можем сделать так, чтобы Россия проиграла на том же самом пути, на котором проиграла Украина, а потом проиграл Донбасс. Мы не можем отдать, передарить кому-то власть», — заявил Прилепин.

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