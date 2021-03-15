Он рассказал, как руководство и жители ДНР мечтали о воссоздании «на маленьком донецком пространстве такой небесной небывалой России», но после гибели первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, надежда на это была утрачена.
«Какая-то часть команды [Захарченко] осталась в живых, и мы перебрались в Россию, и они однажды сказали: Захар, давай делать партию, и ты становись в центр этой партии, потому что мы не можем все наследство, которое Александр Владимирович Захарченко нам оставил, пустить по ветру. Мы не можем сделать так, чтобы Россия проиграла на том же самом пути, на котором проиграла Украина, а потом проиграл Донбасс. Мы не можем отдать, передарить кому-то власть», — заявил Прилепин.
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