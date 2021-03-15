Уже более 50 стран разрешили использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на своей территории: доступ к ней получат полтора миллиарда человек. Об этом руководитель Центра геномного редактирования Института биологии гена Российской академии наук Алексей Дейкин сказал в интервью изданию Украина.ру

Россия предлагает жизнь — Скачко о вакцине «Спутник V» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. До этого еще одна европейская страна, Словакия, закупила два миллиона доз российской вакцины.

«Спутник» уже применяют в Сербии и Венгрии, он зарегистрирован в Северной Македонии и Молдавии. Возможность прямой закупки вакцины в обход регистрационных органов ЕС рассматривают эксперты Минздрава Чехии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.