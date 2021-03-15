«Оптимистичный ли у меня прогноз? Да, человечество выживет… Наша вакцина еще будет применяться в комплексе с вакциной, произведенной компанией "АстраЗенека". У них с регистрацией должно быть все в порядке. Масса людей — полтора миллиарда человек — находится в зоне применения российской вакцины. Ее, правда, еще не получается произвести в достаточных количествах, чтобы все полтора миллиарда были вакцинированы», — отметил эксперт.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. До этого еще одна европейская страна, Словакия, закупила два миллиона доз российской вакцины.
«Спутник» уже применяют в Сербии и Венгрии, он зарегистрирован в Северной Македонии и Молдавии. Возможность прямой закупки вакцины в обход регистрационных органов ЕС рассматривают эксперты Минздрава Чехии.
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