«Почему некоторые девушки так себя ведут? Неуважительно к себе. Без ценности… А потом я поняла, что на самом деле меня так взбудоражило. Не то, как они относились к себе, <…> а то, как они относились друг к другу… Эти презрительные взгляды, осуждение, насмешки, грубость и хамство. Неприкрытое, грубое хамство в адрес других женщин. Мне это показалось очень трагичным. Было больно и стыдно», — заявила Мишина.
Она призвала женщин быть добрее друг к другу даже в ситуации, когда они конкурируют за внимание симпатичного холостяка, напомнив, что все женщины друг другу сестры.
Мишина была главной героиней первого сезона шоу «Холостячка», премьера которого состоялось в октябре прошлого года. Это женская версия шоу «Холостяк», первый сезон которого вышел на Украине в 2011 году.