Актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу «Холостячка», высказалась о новом 11-м сезоне «Холостяка», признавшись, что в некоторые моменты шоу ей было стыдно за поведение девушек. Она написала об этом в своем Instagram-аккаунте 13 февраля

«Падкая на молодых мальчиков»: участник «Холостячки» прокомментировал роман с Олей Поляковой © Оля Полякова/Инстаграм

Она призвала женщин быть добрее друг к другу даже в ситуации, когда они конкурируют за внимание симпатичного холостяка, напомнив, что все женщины друг другу сестры.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу «Холостячка», премьера которого состоялось в октябре прошлого года. Это женская версия шоу «Холостяк», первый сезон которого вышел на Украине в 2011 году.