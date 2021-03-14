В Николаеве разгорелся скандал из-за открытой на днях мемориальной доски хормейстеру Светлане Фоминых. Местная жительница Людмила Щетинина опубликовала на своей странице в Facebook снимок скандального мемориала

С Одесской киностудии украли барельеф Жукова © dumskaya.net Светланы Фоминых, лауреата премии имени Т. Г. Шевченко. По моему мнению, это ужас и издевательство над нами и памятью выдающейся гражданки города», — возмутилась Щитинина.

Комментаторы поддержали автора поста: «Согласна! Так же вчера подумала, когда впервые увидела фото этой доски», «Ужас, это "произведение" не является художественным», «Конечно, это что-то пародийное и даже уродливое… И кто такое допустил?», «Еще на [экс-президента США Дональда] Трампа похоже. Можно ему подарить», «Надо немедленно что-то с этим делать. Если не могут сделать хороший барельеф, то пусть лучше будет чистая памятная табличка с фамилией» и др.