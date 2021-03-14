По его словам, о проведении конференции не был уведомлен никто из действующих членов организации.
«Киевскую областную организацию очень интересует вопрос — кто эти анонимные члены Киевской областной организации партии "Слуга народа", которые якобы обращались к руководству партии о проведении фальшивой конференции? Почему не был уведомлен никто из настоящих членов Киевской областной организации о месте, дате, времени проведения и о том, какие вопросы и кто там будет рассматривать? Но на такие вопросы аферисты и мошенники вряд ли ответят», — написал Дубинский.
Сегодня Киевская областная организация партии «Слуга народа» заявила об избрании своим председателем депутата Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Андрея Мотовиловца вместо Дубинского.