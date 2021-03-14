Исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп Александр Дубинский, об увольнении которого с поста главы Киевской областной организации партии заявила пресс-служба организации, считает проведенную конференцию фейковой. Об этом 14 марта он сообщил на своей странице в Facebook

Дубинский послал замглавы Офиса президента на три буквы © Facebook, 112.ua

«Киевскую областную организацию очень интересует вопрос — кто эти анонимные члены Киевской областной организации партии "Слуга народа", которые якобы обращались к руководству партии о проведении фальшивой конференции? Почему не был уведомлен никто из настоящих членов Киевской областной организации о месте, дате, времени проведения и о том, какие вопросы и кто там будет рассматривать? Но на такие вопросы аферисты и мошенники вряд ли ответят», — написал Дубинский.

Сегодня Киевская областная организация партии «Слуга народа» заявила об избрании своим председателем депутата Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Андрея Мотовиловца вместо Дубинского.