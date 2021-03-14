«Члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловеца. Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги Народа"», — говорится в тексте заявления.
Также в партии добавили, что рассматривают вопрос об исключении Дубинского из своих рядов.
Накануне на съезде партии «Слуга народа» утвердили новую редакцию устава политсилы и состав политсовета и национального совета общин. В национальный совет общин вошел исключенный из фракции в Раде Александр Дубинский.
Ранее США внесли в санкционные списки семерых граждан и четыре информационных ресурса Украины в связи с выборами. Под ограничения попал и депутат Рады Александр Дубинский. После этого было принято решение о его исключении из фракции в парламенте.