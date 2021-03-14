Президентская партия «Слуга народа» сменила руководителя Киевской областной организации (место Александра Дубинского занял депутат Верховной Рады Андрей Мотовиловец), сообщила 14 марта пресс-служба политсилы

Дубинский обвинил руководство «Слуги народа» в мошенничестве © Facebook, 112.ua Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги Народа"», — говорится в тексте заявления.

Также в партии добавили, что рассматривают вопрос об исключении Дубинского из своих рядов.

Накануне на съезде партии «Слуга народа» утвердили новую редакцию устава политсилы и состав политсовета и национального совета общин. В национальный совет общин вошел исключенный из фракции в Раде Александр Дубинский.

Ранее США внесли в санкционные списки семерых граждан и четыре информационных ресурса Украины в связи с выборами. Под ограничения попал и депутат Рады Александр Дубинский. После этого было принято решение о его исключении из фракции в парламенте.