Он напомнил, что украинские власти начали «с гордостью считать дни без российского газа» после прекращения поставок от «Газпрома».
«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся всё более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», — объяснил эксперт.
Щенсняк подчеркнул, что 25-50% разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали «гораздо больше платить за газ и отопление».
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.