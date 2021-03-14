Украина покупает российский газ по европейским ценам начиная с 2015 года, когда «Газпром» перестал поставлять его в страну. Об этом 14 марта заявил польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк, передает Myśl Polska

Газ и новая стратегия. Главное в экономике Украины 27 февраля — 5 марта

«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся всё более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», — объяснил эксперт.

Щенсняк подчеркнул, что 25-50% разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали «гораздо больше платить за газ и отопление».

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.