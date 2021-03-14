Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции «Слуга народа», 13 марта в своем Facebook заверил, что Киевская областная организация не собирается проводить конференцию 14 марта

«Слуга народа»: как партия Зеленского строит КПСС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, если руководство пропрезидентской партии так не поступит, это покажет, что доверять им нельзя и «они становятся такими же мошенниками, как аферисты с Банковой».

«Никакие артистические способности и таланты не помогут оболванить тех, кто ещё верит в искренность публичных заявлений. И бумеранг очень скоро прилетит к тем, кто пользуется мошенническими схемами», — подытожил Дубинский.

Сегодня слуги народа должны провести конференцию Киевской областной организации партии и рассмотреть кадровые вопросы. В частности речь должна пойти о пребывании Дубинского в должности руководителя областной организации и вхождении его в Национальный совет громад.