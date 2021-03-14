«Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к её руководству с предложением о проведении конференции. Обращаюсь ко всем членам партии "Слуга народа" с требованием немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности», — написал нардеп.
По его словам, если руководство пропрезидентской партии так не поступит, это покажет, что доверять им нельзя и «они становятся такими же мошенниками, как аферисты с Банковой».
«Никакие артистические способности и таланты не помогут оболванить тех, кто ещё верит в искренность публичных заявлений. И бумеранг очень скоро прилетит к тем, кто пользуется мошенническими схемами», — подытожил Дубинский.
Сегодня слуги народа должны провести конференцию Киевской областной организации партии и рассмотреть кадровые вопросы. В частности речь должна пойти о пребывании Дубинского в должности руководителя областной организации и вхождении его в Национальный совет громад.