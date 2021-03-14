Британские танки нуждаются в модернизации и уступают российским образцам. Об этом сообщили на днях в докладе комитета по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании

Исходы будущих войн будут решать не танки, а соцсети — Рар © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк говорится в докладе.

Отмечается, что в то же время Россия имеет многочисленные бронетанковые силы, которые постоянно модернизируются.

В докладе делается вывод, что российские танки, скорее всего, превзошли бы британские в случае гипотетического столкновения.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании направят примерно $110 млрд на модернизацию вооружённых сил в ближайшие четыре года.