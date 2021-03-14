Пенсионный возраст украинок, родившихся после 1 апреля 1961 года, повысят до 60 лет с 1 апреля 2021 года. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Пенсионного фонда, передает УНН

На Украине тайком повысили пенсионный возраст - эксперт © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, также постепенно увеличивается, и составляет в 2020 году — 27 лет, в 2021 году — 28 лет. Ежегодно требования относительно страхового стажа будут расти на один год и в 2028 году составят 35 лет.

Помимо этого, чтобы получать пенсию в размере не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, недостаточно только достичь пенсионного возраста и иметь необходимые 27 лет страхового стажа в 2020 году.

«Только при наличии у женщин страхового стажа в 30 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом», — добавили в фонде.

Нововведение предусмотрено законом о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, принятым еще в 2011 году, согласно которому ежегодно пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году состоится последний этап такого повышения.