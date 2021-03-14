Также известно о серьезных или незначительных кровотечениях у нескольких молодых пациентов, привившихся той же вакциной.
«Это может быть серьезным признаком снижения количества тромбоцитов», — отметил Сигурд Хортемо из Норвежского агентства по лекарственным средствам на экстренной пресс-конференции.
Накануне в Хорватии зафиксировали первый случай летального исхода, предположительно связанный с побочными эффектами от вакцинации британо-шведским препаратом AstraZeneca. 91-летняя женщина скончалась от легочной тромбоэмболии. В Италии на днях начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом той же компании. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.
AstraZeneca в ответ на действия этих стран заявила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость.