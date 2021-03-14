Трое медицинских работников попали в больницу с тромбами после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом 13 марта сообщило издание Aftenposten

Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Это может быть серьезным признаком снижения количества тромбоцитов», — отметил Сигурд Хортемо из Норвежского агентства по лекарственным средствам на экстренной пресс-конференции.

Накануне в Хорватии зафиксировали первый случай летального исхода, предположительно связанный с побочными эффектами от вакцинации британо-шведским препаратом AstraZeneca. 91-летняя женщина скончалась от легочной тромбоэмболии. В Италии на днях начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом той же компании. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

AstraZeneca в ответ на действия этих стран заявила, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость.