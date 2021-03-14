Всё плохо: даже Запад уговаривает Украину закупить «Спутник V»
Всё плохо: даже Запад уговаривает Украину закупить «Спутник V»
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
«Я прошу органы власти, курирующие здравоохранение, дать мне разрешение на это», — заявил Эстрози.

В опубликованном фрагменте своего интервью на радио он заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации в Ницце. Мэр отметил, что выступает за децентрализацию во Франции, поскольку в кризисных ситуациях власти в регионах зачастую могут действовать быстрее центральных.

Эстрози добавил, что Ницца самостоятельно может договориться о поставках российской вакцины, так как является городом международного значения.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

 