Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к властям Франции с просьбой разрешить ему ввозить в город российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом он написал на днях в своем Twitter-аккаунте

Всё плохо: даже Запад уговаривает Украину закупить «Спутник V» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

В опубликованном фрагменте своего интервью на радио он заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации в Ницце. Мэр отметил, что выступает за децентрализацию во Франции, поскольку в кризисных ситуациях власти в регионах зачастую могут действовать быстрее центральных.

Эстрози добавил, что Ницца самостоятельно может договориться о поставках российской вакцины, так как является городом международного значения.

Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV, le vaccin russe utilisé dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autorités de santé de m’en donner l’autorisation! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5 — Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.