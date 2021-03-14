Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 13 марта в эфире «Соловьев LIVE» заявила о «грязной кампании» Запада против российской вакцины «Спутник V»

Кнырик рассказал о возможной судьбе «Спутника V» на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Захарова добавила, что критические заявления западных государств о вакцинах от коронавирусной инфекции, которые были разработаны в России, происходят от «бессильной злобы».

Ранее СМИ сообщили, что США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». В информационной кампании будут задействованы, в частности, фонд Сороса, Reuters и «Би-би-си», целевой аудиторией которых станут страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину, — Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.