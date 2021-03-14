Военные Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, с помощью которого украинские военнослужащие корректировали огонь по поселку Молодежное. Об этом 13 марта сообщило агентство «Луганскинформцентр»

Лидер украинских неонацистов призвал ввести тотальную блокаду ДНР и ЛНР © Facebook, Андрій Білецький Ивана Филипоненко, украинские силовики накануне обстреляли район Молодежного, выпустив шесть мин из минометов калибра 82 мм. Летательный аппарат был обнаружен и «в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями ВСУ».

Офицер пресс-службы добавил, что «невозможность ведения воздушной разведки и корректировки огня по гражданской инфраструктуре населенного пункта Молодежное вынудили противника прекратить стрельбу».

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.