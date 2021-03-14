По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, украинские силовики накануне обстреляли район Молодежного, выпустив шесть мин из минометов калибра 82 мм. Летательный аппарат был обнаружен и «в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями ВСУ».
Офицер пресс-службы добавил, что «невозможность ведения воздушной разведки и корректировки огня по гражданской инфраструктуре населенного пункта Молодежное вынудили противника прекратить стрельбу».
В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.