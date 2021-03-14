Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко 13 марта предложил оценить темпы вакцинации спустя два месяца после ее начала, передает издание «НВ»

Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

Он заверил, что способности мобильных бригад возрастут в разы, и вакцинация начнет набирать темпы. Главное — чтобы были регулярные поставки вакцины.

«Мы основную нашу коммуникационную кампанию развернем на втором этапе, когда привлечем людей пожилого возраста. Второй этап начнется с прививок людям 80+, но довольно быстро мы перейдем на 60+, и именно в этот период начнется кампания по продвижению вакцинации. Сейчас началась кампания по записи в лист ожидания и разъяснению, как записываются в очередь на иммунопрофилактику», — сказал Ляшко.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Вакцинация в стране началась 24 февраля. В первый день вакцинации первую дозу препарата получили 159 медиков. По состоянию на 13 марта в стране привились от коронавируса (первой дозой вакцины из двух) 47 541 человек.