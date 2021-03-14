«Давайте о темпах будем говорить хотя бы после двух месяцев кампании по иммунопрофилактике, ибо вы все сейчас сравниваете нашу ситуацию с другими странами, где кампания продолжается более двух месяцев. Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала прививочной кампании», — сказал Ляшко
Он заверил, что способности мобильных бригад возрастут в разы, и вакцинация начнет набирать темпы. Главное — чтобы были регулярные поставки вакцины.
«Мы основную нашу коммуникационную кампанию развернем на втором этапе, когда привлечем людей пожилого возраста. Второй этап начнется с прививок людям 80+, но довольно быстро мы перейдем на 60+, и именно в этот период начнется кампания по продвижению вакцинации. Сейчас началась кампания по записи в лист ожидания и разъяснению, как записываются в очередь на иммунопрофилактику», — сказал Ляшко.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Вакцинация в стране началась 24 февраля. В первый день вакцинации первую дозу препарата получили 159 медиков. По состоянию на 13 марта в стране привились от коронавируса (первой дозой вакцины из двух) 47 541 человек.