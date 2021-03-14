Президентская партия «Слуга народа» будет просить украинского лидера Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом 13 марта заявил глава парламентской фракции политсилы Давид Арахамия, передает РИА Новости

Крах Зеленского: версия группы «Рейтинг» © president.gov.ua Александру Корниенко и главе фракции Арахамии о планах Зеленского баллотироваться на второй президентский срок.

«Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос — это Владимир Александрович Зеленский. Все остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ», — ответил Корниенко.

Арахамия добавил, что политсила будет просить Зеленского об этом.

«Но мы будем просить его идти на второй срок», — заявил глава фракции.

Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей. В своей предвыборной кампании в 2018 году он заверял, что намерен выдвигаться на пост главы государства только один раз.