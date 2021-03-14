Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек 13 марта прокомментировал слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании широкомасштабного конфликта в регионе, передает РИА Новости

Кравчук назвал НАТО «единственным шансом» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Депутат также отметил, что США зарекомендовали себя как агрессор. Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке.

«Так что в любом случае Донбасс — это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир», — подчеркнул Бальбек.

Накануне Кравчук заявил, что не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.