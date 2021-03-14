«Масштабно мыслит пан Кравчук, даже внутриукраинский гражданский конфликт требует зачислить в список мировых проблем. Все что угодно, скоро сигнал в космос пошлют о помощи, лишь бы не исполнять Минские соглашения. Ну а насчёт масштабного конфликта, то, судя по всему, все к этому идёт», — сказал Бальбек.
Депутат также отметил, что США зарекомендовали себя как агрессор. Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке.
«Так что в любом случае Донбасс — это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир», — подчеркнул Бальбек.
Накануне Кравчук заявил, что не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.