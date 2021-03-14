Надежных сторонников в Верховной Раде у президента Украины Владимира Зеленского наберется не более 50 человек, несмотря на то, что формально его фракция «Слуга народа» имеет большинство в украинском парламенте, рассказал политолог Сергей Белашко в интервью изданию Украина.ру 12 марта

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«Во фракции "Слуга народа" есть 30 или 40 человек Коломойского, 30 или 40 человек Ахметова, глубоко законспирированные люди Левочкина и так далее. Еще человек 20 — это люди Пинчука, включая того же Никиту Потураева, который показывает, какой он украинский патриот. А людей Зеленского, которые готовы за ним идти, таких человек 50», — сказал Белашко.

Он отметил, что украинская политика — это олигархия. Есть группы влияния, которые связаны с крупнейшими финансово-промышленными или административно-политическими группами, и если Зеленский испортит отношения со всеми олигархами, он потеряет власть.

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