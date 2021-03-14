«Мне кажется, что поле проблем у Порошенко может возникнуть со стороны Медведчука, поскольку очевидно и логично намерение показать, что они работали в тесной связке, что они не были никакими оппонентами, а были партнёрами», — сказал эксперт.
По его мнению, «вектор усилий будет направлен именно в этом направлении».
Золотарев также напомнил, что Порошенко работал министром в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче, которого нынешний украинский режим называет «кровавым диктатором», что тоже может создать проблемы Порошенко.
Интервью Золотарева можно прочитать на сайте Украина.ру