Проблемы у экс-президента Украины Петра Порошенко могут возникнуть из-за его связей с лидером партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру 12 марта

«Мне кажется, что поле проблем у Порошенко может возникнуть со стороны Медведчука, поскольку очевидно и логично намерение показать, что они работали в тесной связке, что они не были никакими оппонентами, а были партнёрами», — сказал эксперт.

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Золотарев также напомнил, что Порошенко работал министром в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче, которого нынешний украинский режим называет «кровавым диктатором», что тоже может создать проблемы Порошенко.

Интервью Золотарева можно прочитать на сайте Украина.ру