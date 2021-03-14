Американские хозяева украинской власти добиваются лишения Украины большей части доходов с тем, чтобы страна как можно больше зависела от иностранных подачек, сказал политический обозреватель Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру 12 марта

«Мотор Сич» и массовая госизмена в Раде: что решил СНБО © president.gov.ua

«Украина добьется того, что вовсе перестанут приходить иностранные инвестиции. Чего, собственно, и добиваются хозяева большей части террористов мира, в том числе и киевских террористов, Соединенные государства Америки. Их политика относительно Украины заключается в том, чтобы та лишилась большей части источников заработка и как можно сильнее зависела от иностранных подачек», — подчеркнул Вассерман.

По его словам, «все идет по плану, только план этот, мягко говоря, преступный».

Интервью Анатолия Вассермана можно прочитать на сайте Украина.ру.