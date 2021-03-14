Так эксперт прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о национализации завода «Мотор Сич», что уже привело к искам со стороны китайских инвесторов предприятия на сумму более $3,6 млрд.
«Украина добьется того, что вовсе перестанут приходить иностранные инвестиции. Чего, собственно, и добиваются хозяева большей части террористов мира, в том числе и киевских террористов, Соединенные государства Америки. Их политика относительно Украины заключается в том, чтобы та лишилась большей части источников заработка и как можно сильнее зависела от иностранных подачек», — подчеркнул Вассерман.
По его словам, «все идет по плану, только план этот, мягко говоря, преступный».
Интервью Анатолия Вассермана можно прочитать на сайте Украина.ру.