Для Украины «Харьковские соглашения», дававшие Украине существенную скидку на газ в обмен на продление договора о пребывании черноморского флота РФ в Крыму, были баснословно выгодными, подчеркнул эксперт.
«Именно поэтому они невыгодно для профессиональных украинцев, то есть тех, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России. А теперь, когда к власти приведена террористическая часть этой группировки, они, естественно, хотят отомстить всем, кто действует в интересах граждан Украины», — сказал Вассерман.
Он также отметил, что с юридической точки зрения решение СНБО бессмысленно, так как депутаты не несут юридической ответственности за свою депутатскую деятельность.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.