Политический обозреватель Анатолий Вассерман объяснил, почему Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) начал преследование 236 депутатов Верховной Рады VI созыва, в 2010 году проголосовавших за ратификацию подписанных в Харькове президентами Дмитрием Медведевым и Владимиром Януковичем договоренностей

Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

«Именно поэтому они невыгодно для профессиональных украинцев, то есть тех, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России. А теперь, когда к власти приведена террористическая часть этой группировки, они, естественно, хотят отомстить всем, кто действует в интересах граждан Украины», — сказал Вассерман.

Он также отметил, что с юридической точки зрения решение СНБО бессмысленно, так как депутаты не несут юридической ответственности за свою депутатскую деятельность.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.